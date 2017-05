Alta resolución en urología. Hay soluciones, ¡conócelas!

ipcres

Siempre me he preguntado porque en las intervenciones de próstata RTU solo extirpan el tejido que comprime la uretra y no realizan prostatectomías radicales,que aún sabiendo que son más traumáticas evitan que con el tiempo"la cáscara"vaya a malignizarse según manifestó en tv un jefe de servicio de su unidad del H.Donostia

Esa es una técnica endoscópica, sin abrir, para cirugía benigna. Cuando la realizamos no hace falta extirpar la glándula en su totalidad, en un símbolo con la mandarina sería el gajo y no la cáscara. Hacer una cirugía radical preventiva donde no se ha diagnosticado cáncer yo creo que no se hace con ningún órgano. Sería buscar problemas derivados sin necesidad. Aunque los porcentajes de estas complicaciones no podemos aplicar cirugía de forma preventiva. Es más aconsejable realizar un seguimiento cercano del paciente, de otra forma estaríamos operándonos de múltiples órganos de forma preventiva.