Jon Trueba

¿Qué esperas este año de Vela?

Me gustaría, como a todos, que se pareciera al mejor Vela. Sus últimas temporadas ha sido realmente deficientes y no me duelen prendas al afirmar que a finales de la última campaña le veía fuera de la Real. Yo le critiqué mucho la pasada temporada por su escaso fútbol, por su comportamiento y sus desaires a la afición, pero cara a esta temporada hay que decir en su descargo que se ha incorporado antes que nunca a la pretemporada, y que ha hecho lo posible y lo imposible porque su rodilla esté en condiciones tras la intervención. Además hay un dato positivo y es que tuvo la oportunidad de irse a Catar este verano ganando mucho más dinero y dijo que no, que quería salir de la Real de otra manera. Si está comprometido o no, lo dirá la competición. Vela ha sido de lo mejor que ha venido a la Real.