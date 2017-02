Jon Trueba

ozin zulo

Kaixo Jon, desde que ha llegado Roberto Olabe( 6 meses), ha habido algún cambio en la metologia para los equipos de abajo, desde infantiles,cadetes....Mila esker

Esta misma semana pediré una entrevista con Roberto Olabe aunque no sé si tendrá el visto bueno de la Real. Pedí hablar con el preparador físico, con el segundo entrenador… y me gustaría entrevistar a Mikel Labaka pero en la Real me dicen que solamente habla Eusebio. Veremos.