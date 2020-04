Charla digital con Pedro Soroeta

Sugus

Buenas Pedro. Parece que hay futbolistas que piden que haya el 100% de seguridad para volver a jugar. De lo contrario, dicen, no jugarán. Esto puede complicar las cosas a la hora de que se reanude la competición? Graciad

Hay una cosa que no entiendo. Lo primero es que respeto profundamente a los futbolistas, como a todos los trabajadores. Ni más ni menos. Por eso, no me explico cuál es el motivo por el que algunos futbolistas dicen que si no tienen el 100% de seguridad sanitaria se niegan a jugar. Si todos hicieran igual, ningún trabajador estaría en su puesto de trabajo. ¿Acaso los miles de trabajadores que cada día se montan en el metro, en el autobús, en el tren para ir a currar tienen el 100% de seguridad sanitaria? Claro que no. A los futbolistas se les está ofreciendo, por lo que veo en los distintos protocolos que se manejan, vivir en en una urna de oro, test casi diarios para contrastar que ningún jugador sale al campo con la infección. ¿Qué más quieren? Ah. Que no les gusta estar concentrados... No lo entiendo. Y que conste que no hablo por nuestros jugadores que, por voz de Zurutuza, están deseando jugar asumiendo todos los riesgos. Ese es el espíritu. En estas situaciones todos tenemos que poner de nuestra parte. Es incomprensible, como diga, que haya futbolistas que no quieren jugar, cuando ellos van a tener mucho menos riesgo que los que todos los días hacen la cola en el súper, en la panadería, en la farmacia... En todo caso, seguro que esto no complica la vuelta. La mayoría está por la labor. El que no quiera jugar, que no juegue. Que no cobre. Yo lo veo así.