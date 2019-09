Aula de salud sobre audición y vértigos

Nora

No se si es por audición o cervicales. Llevo como un mes que me mareo estando tumbada en la cama y cuando me levanto ya no me mareo, pero me duele la cabeza...

En general no existe el vértigo cervical, es una posibilidad muy remota. Un problema en el cuello hay que tratarlo si duele o tiene una contractura, pero no suelen dar problemas de vértigos o mareos. Podría ser más posicional y se puede tratar con facilidad. Los animales usan mucho el cuello para mantener el equilibrio, un caso muy claro es la gallina. El cuello juega un papel muy importante para movernos y mantenernos en pie. Conforme el sistema del equilibrio ha avanzado en el ser humano el trabajo del cuello ha disminuído y no suele intervenir hasta sufrir mareos por ello.