STOP Alzheimer

Elena

Buenos días doctor. Hace no mucho lanzaron una aplicación móvil que evaluaba el riesgo de padecer alzheimer. La probé y mi semáforo estaba verde. ¿Cuál ha sido el diagnóstico mayoritario entre los usuarios? ¿Es fiable?

Ese instrumento, el semáforo del alzheimer, valora el estilo de vida de cada uno. No otros riesgos. Con esto podemos saber cómo mejorar el estilo de vida. Con esta herramienta no se planteó tener resultados para analizar, sino para que se use. Hace preguntas sobre el estilo de vida (que se sabe que influyen). Si el semáforo está en verde, está haciendo todo lo posible por tener un estilo de vida. Tendrá menos riesgo, pero hay más factores.